Сенатори США хочуть ввести санкції проти Угорщини за блокування допомоги Україні, - FT

Два сенатори від двох партій США мають намір внести законопроєкт, який передбачає санкції проти високопосадовців Угорщини за блокування допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Ідея внести законопроект виникла на тлі того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував Україні кредит у розмірі 90 млрд євро.

Документ мають намір внести вже цього тижня. У разі ухвалення, закон "Блокування Путіна" зобов'яже президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти чиновників уряду Угорщини, які причетні до закупівель російської нафти і газу, і які прагнуть заблокувати допомогу Україні.

Авторами законопроєкту є демократка Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс - вони співголови групи спостерігачів НАТО в Сенаті. Обидва політики відкрито висловлювалися з приводу збереження залежності Європи від енергоносіїв РФ.

Том Тілліс наголосив, що США та їхні союзники мають залишатися єдиними у підтримці України в перекритті доходів, які підживлюють війну очільника Кремля Володимира Путіна.

"Цей законопроєкт притягує до відповідальності високопоставлених угорських високопосадовців і водночас надає Угорщині чіткий шлях до відновлення відносин зі своїми союзниками шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв і припинення перешкоджання підтримці України", - додав він.

Своєю чергою Жанна Шахін розкритикувала віцепрезидента США Джей Ді Венса, який за інформацією у ЗМІ, планує відвідати Угорщину за кілька днів до парламентських виборів.

"Неймовірно, що віцепрезидент Венс, за повідомленнями, планує відвідати Угорщину, щоб підтримати корумпований уряд, який продовжує фінансувати російську військову машину", - сказала вона.

Шахін додала, що якщо США хочуть покласти край війні в Україні, адміністрація Трампа повинна застосовувати однакові стандарти до всіх своїх союзників. Вона наголосила, що ніхто, і особливо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - "не повинен залишатися безкарним".

Також FT зазначило, що в проєкті закону Орбан безпосередньо не згадується як об'єкт санкцій.

Помічник конгресмена пояснив, що саме адміністрації Трампа належить визначити, які угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності Угорщини від російських енергоносіїв.