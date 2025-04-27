Сенатор США пригрозил РФ новыми санкциями: все зависит от "достойного мира" с Украиной

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм высказался о готовности законодателей согласовать дополнительные санкции против РФ. Ограничения могут ввести, если Кремль откажется от "достойного и справедливого" мира с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -акаунт (X) Грэма.

В своей заметке в соцсети американский сенатор выразил благодарность президенту США и его команде "за упорную работу, направленную на то, чтобы достойно и справедливо завершить войну в Украине - которая была вызвана варварским вторжением (российского диктатора Владимира) Путина".

Также Грэм сделал заявление относительно дополнительных санкций "против путинской России". Так, он подал двухпартийный законопроект, который уже "имеет почти 60 соавторов".

Сенатор-республиканец уточнил, что речь идет о введении "вторичных пошлин для любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие товары".

"Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством, если Россия не примет почетный, справедливый и прочный мир", - подчеркнул Грэм.

Грэм отреагировал на жесткое заявление Трампа в отношении Путина

В своей публикации в сети он прикрепил скриншот сообщения Трампа в Truth Social от 26 апреля.

В нем американский лидер, в частности, отмечал, что у российского диктатора не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни, и поэтому заподозрил, что Путин не хочет завершать войну, поэтому с главой Кремля нужно обращаться иначе.

"Это заставляет меня думать, что он, возможно, не хочет заканчивать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться иначе - через "банковские" или "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!" - указывалось в заметке Трампа.

Вопрос новых санкций США против РФ

Напомним, в начале апреля Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против РФ за отказ от долговременного мира с Украиной.

Перед этим американский президент Трамп разозлился затягиванием Россией переговоров, Дональд Трамп также не исключил введение дополнительных тарифов в размере 25-50% для покупателей российской нефти.

Вместе с тем стоит отметить, что на вопрос представителей СМИ, готов ли Трамп ввести новые санкции против РФ после ракетного удара по центру Сум на Вербное воскресенье, в результате чего погибли десятки людей и более ста были ранены, американский лидер не дал четкого ответа.

15 апреля стало известно, что в Палате представителей США представители Демократической партии представили проект закона в поддержку Украины, в котором также предусмотрено значительное усиление санкций против РФ из-за агрессии. Данный законопроект состоит из трех разделов:

Первый - подтверждает поддержку Украины и НАТО, а также предусматривает меры по помощи официальному Киеву в восстановлении, в частности речь идет о создании должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.

Второй предусматривает помощь украинской стороне в безопасности, включая прямые займы и военное финансирование.

Третий - предусматривает введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении России, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности и чиновников РФ.

Добавим, 25 апреля издание The Wall Street Journal писало, что Трамп наконец увидел главное препятствие для мира в Украине - речь идет о нежелании Путина завершать войну.