Американские законодатели представили законопроект о санкциях против РФ и поддержке Украины
В Палате представителей США представители Демократической партии представили проект закона в поддержку Украины. Там также предусмотрено усиление санкций против РФ из-за агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечают западные СМИ, это можно назвать еще одной попыткой американских законодателей давить на администрацию президента США Трампа, чтобы она поддержала Киев.
Представитель демократов в Комитете Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Грег Микс представил законопроект о поддержке Украины, который обеспечит финансирование безопасности и восстановления украинской стороны, и введет строгие санкции против России. С копией такого документа ознакомилась редакция Reuters.
"Законопроект, который еще не обнародовали, был подан через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате ввели жесткие санкции, которые будут наложены на Россию, если она откажется участвовать в добросовестных мирных переговорах с Украиной", - пишет западное информагентство.
Помощники Конгресса, которые помогали писать законопроект Палаты представителей, рассказали, что их целью было повлиять на переговоры по любому закону, связанному с Украиной, который бы в конце концов принял Конгресс.
Ожидалось, что части законопроекта появятся в любом окончательном широком документе пакете по Украине, даже если сама инициатива "затормозится" в Палате представителей, в составе которой большинство республиканцы.
"Этот законопроект, очевидно, будет частью законодательной дискуссии", - сказал один из американских законодателей Reuters.
Что известно о законопроекте
Законопроект состоит из трех разделов, он должен обеспечить большую поддержку, чем проект по Украине в Сенате США.
Первый - подтверждает поддержку Украины и НАТО, а также предусматривает меры по помощи официальному Киеву в восстановлении, в частности речь идет о создании должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.
Второй предусматривает помощь украинской стороне в безопасности, включая прямые займы и военное финансирование.
Третий - предусматривает введение жестких санкций и экспортного контроля в отношении России, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горной промышленности и чиновников РФ.
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Напомним, в начале апреля Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против РФ за отказ от долгосрочного мира с Украиной.
Перед этим американский президент разозлился затягиванием Россией переговоров, Дональд Трамп также не исключил введение дополнительных тарифов в размере 25-50% для покупателей российской нефти.
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