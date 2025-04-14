После атаки на Сумы: что сказал Трамп о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп ответил, будет ли он вводить санкции против России после того, как она нанесла ракетные удары по Сумам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с президентом Сальвадора Наибом Букеле.
"Я уже ввел санкции против России. Если вы помните Nord Stream 2. Это был большой трубопровод, который проходит через Европу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос репортера о том, будут ли дополнительные санкции против России.
Также американский лидер добавил, что он "его остановил".
"Это российский трубопровод". Самый большой трубопровод в мире, я думаю. Идет в Германию. И я остановил его", - рассказал Трамп.
Санкции Трампа против РФ
Ранее Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в США, введенного еще Джо Байденом из-за вредных внешнеполитических действий РФ.
В список действий, которые совершает Россия, в частности, попадают: попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США и других странах; участие во вредной кибердеятельности против США и их союзников и партнеров; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США и тому подобное.
Удар по Сумам
13 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по центру Сум. Баллистические ракеты разорвались в месте большого скопления мирных жителей.
По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумам возросло до 119 человек. Кроме того, из-за вражеской атаки погибли по меньшей мере 35 человек.
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