Сенатор США пригрозив РФ новими санкціями: все залежить від "гідного миру" з Україною

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем висловися про готовність законодавців погодити додаткові санкції проти РФ. Обмеження можуть запровадити, якщо Кремль відмовиться від "гідного і справедливого" миру з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Грема.

У своєму дописі в соцмережі американський сенатор висловив вдячність президенту США та його команді "за наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб гідно й справедливо завершити війну в Україні - яка була спричинена варварським вторгненням (російського диктатора Володимира) Путіна".

Також Грем зробив заяву стосовно додаткових санкцій "проти путінської Росії". Так, він подав двопартійний законопроєкт, який уже "має майже 60 співавторів".

Сенатор-республіканець уточнив, що йдеться про введення "вторинних мит для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран чи інші товари".

"Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю, якщо Росія не прийме почесний, справедливий і міцний мир", - наголосив Грем.

Грем відреагував на жорстку заяву Трампа щодо Путіна

У своїй публікації в мережі він прикріпив скріншот допису Трампа у Truth Social від 26 квітня.

У ньому американський лідер, зокрема, зазначав, що у російського диктатора не було жодної причини обстрілювати Україну в останні дні, і тому запідозрив, що Путін не хоче завершувати війну, тому з главою Кремля потрібно поводитися інакше.

"Це змушує мене думати, що він, можливо, не хоче закінчувати війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно поводитися інакше - через "банківські" або "вторинні санкції"? Занадто багато людей гине!" - вказувалося у дописі Трампа.

Питання нових санкцій США проти РФ

Нагадаємо, на початку квітня Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроект про запровадження жорстких санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною.

Перед тим американський президент Трамп розлютився затягуванням Росією переговорів, Дональд Трамп також не виключив введення додаткових тарифів у розмірі 25-50% для покупців російської нафти.

Разом з тим варто зазначити, що на питання представників ЗМІ, чи готовий Трамп запровадити нові санкції проти РФ після ракетного удару по центрі Сум на Вербну неділю, внаслідок чого загинули десятки людей і понад сто були поранені, американський лідер не дав чіткої відповіді.

15 квітня стало відомо, що у Палаті представників США представники Демократичної партії представили проект закону на підтримку України, в якому також передбачено значне посилення санкції проти РФ через агресію. Даний законопроект складається з трьох розділів:

Перший - підтверджує підтримку України та НАТО, а також передбачає заходи щодо допомоги офіційному Києву у відбудові, зокрема йдеться про створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Другий передбачає допомогу українській стороні в безпеці, включаючи прямі позики та військове фінансування.

Третій - передбачає запровадження жорстких санкцій та експортного контролю стосовно Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничої промисловості та чиновників РФ.

Додамо, 25 квітня видання The Wall Street Journal писало, що Трамп нарешті побачив головну перешкоду для миру в Україні - йдеться про небажання Путіна завершувати війну.