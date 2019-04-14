Сенатор США запропонував силою доставити гумдопомогу в Венесуелу

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Сенатор зазначив, що влада США повинна вивчити питання силового методу доставки гумдопомоги

Сенатор Сполучених Штатів Америки Рік Скотт запропонував американській владі серйозно вивчити питання використання військової сили для доставки гуманітарної допомоги у Венесуелу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Скотта, влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро веде політику геноциду, не допускаючи поставки гуманітарної допомоги в країну.

"У них (венесуельців - ред.) немає води, продовольства, ліків.. Нам необхідно продовжувати зосереджувати увагу на санкціях, однак нам слід дуже серйозно розглянути питання застосування допомоги військових, щоб доставити гуманітарну допомогу народу Венесуели", - заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки внесли в санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели.

Як раніше писало РБК-Україна, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.