ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенатор США запропонував силою доставити гумдопомогу в Венесуелу

Новини » Політика    14.04.2019 - 20:19
Сенатор США запропонував силою доставити гумдопомогу в Венесуелу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сенатор зазначив, що влада США повинна вивчити питання силового методу доставки гумдопомоги

Сенатор Сполучених Штатів Америки Рік Скотт запропонував американській владі серйозно вивчити питання використання військової сили для доставки гуманітарної допомоги у Венесуелу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Скотта, влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро веде політику геноциду, не допускаючи поставки гуманітарної допомоги в країну.

"У них (венесуельців - ред.) немає води, продовольства, ліків.. Нам необхідно продовжувати зосереджувати увагу на санкціях, однак нам слід дуже серйозно розглянути питання застосування допомоги військових, щоб доставити гуманітарну допомогу народу Венесуели", - заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки внесли в санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели.

Як раніше писало РБК-Україна, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

США не припинять боротьбу у Венесуелі, - Помпео У Венесуелі заарештували співробітників центробанку після їх зустрічі з Гуайдо
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиГуманітарна допомогаВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся