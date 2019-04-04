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США використають "інші засоби" для видворення військових РФ з Венесуели, - Помпео

Новини » Політика    04.04.2019 - 13:27
США використають "інші засоби" для видворення військових РФ з Венесуели, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео не уточнив, про які саме засоби йдеться

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли ніякого відгуку у Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео підкреслив, що Штати вели розмову з РФ з приводу присутності військової сили Росії у Венесуелі.

"Ми, звичайно ж, говорили з росіянами. Ми говорили їм, наскільки серйозно ми сприймаємо загрозу, пов'язану з подальшим використанням їх військової сили всередині Венесуели", - заявив держсекретар США.

Помпео зазначив, що йому не вдалося переконати РФ у необхідності виведення військ.

"Я намагався переконати їх, що це не в їхніх інтересах. Думаю, мені це не вдалося. Тому ми звернемося до інших засобів американської потужності, щоб у венесуельського народу з'явився шанс отримати демократію, яку вони заслуговують, без кубинського або російського чобота, приставленого до їх горла", - додав він.

При цьому Помпео не уточнив, про які саме "інші засоби" йдеться, але нагадав, що глава США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти Москві, що Штати "готові зробити все необхідне, щоб змусити росіян піти".

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що США будуть протистояти поширенню впливу Росії у Венесуелі, на Кубі і в усій Західній півкулі.

Як писало РБК-Україна, Штати вивчають, як відповісти на військову підтримку Росією президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і одним з варіантів відповіді можуть бути нові санкції.

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