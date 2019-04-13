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США ввели санкції проти компаній за торгівлю венесуельською нафтою

Новини » Політика    13.04.2019 - 12:19
США ввели санкції проти компаній за торгівлю венесуельською нафтою
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

США ввели санкції стосовно італійської транспортної компанії PB Tankers SPA

Мінфін США вніс до санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

США ввели санкції стосовно італійської транспортної компанії PB Tankers SPA, а також трьох компаній Ліберії - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited і Lima Shipping Corporation. Належні їм танкери транспортували нафту з Венесуели на Кубу.

"Ми продовжуємо приймати заходи проти компаній, які перевозять венесуельську нафту на Кубу і отримують вигоду, поки режим Мадуро займається розкраданням природних ресурсів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

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