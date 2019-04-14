Сенатор США предложил силой доставить гумпомощь в Венесуэлу

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Сенатор отметил, что власти США должны изучить вопрос силового метода поставки гумпомощи

Сенатор Соединенных Штатов Америки Рик Скотт предложил американским властям серьезно изучить вопрос использования военной силы для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Скотта, власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро ведут политику геноцида, не допуская поставки гуманитарной помощи в страну.

"У них (венесуэльцев - ред.) нет воды, продовольствия, лекарств.. Нам необходимо продолжать сосредотачивать внимание на санкциях, однако нам следует очень серьезно рассмотреть вопрос применения помощи военных, чтобы доставить гуманитарную помощь народу Венесуэлы", - заявил сенатор.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

Как ранее писало РБК-Украина, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

До этого Помпео предупредил, что США готовы использовать "иные средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика в Москвы.