ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США не дадуть Росії зберегти режим Мадуро у Венесуелі

Новини » Політика    06.04.2019 - 00:37
США не дадуть Росії зберегти режим Мадуро у Венесуелі
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео впевнений, що у Венесуелі все буде інакше, ніж із режимом Асада в Сирії

Сполучені Штати не дадуть змоги Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро на кшталт режиму Башара Асада у Сирії. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи не може повторитися у Венесуелі ситуація в Сирії, коли Росія захистила чинний режим, держсекретар підкреслив, що Венесуела надто близька до США і пообіцяв, що "тут усе буде по-іншому".

"Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) дав зрозуміти, що в наших національних інтересах, щоб венесуельський народ отримав демократію, на яку заслуговує", - заявив Помпео.

Він відмовився назвати методи, які збираються використовувати США для вирішення питання Венесуели.

"Президент дав чітко зрозуміти, що росіяни повинні піти звідти, і президент наполягає, що Мадуро теж повинен піти", - сказав Помпео.

Держсекретар також пообіцяв, що США допоможуть Венесуелі знову стати багатою країною.

Нагадаємо, раніше Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових із Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

 

США знову закликали РФ вивести своїх військових з Венесуели Помпео закликав союзників по НАТО адаптуватися до нових загроз РФ і Китаю
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Російська ФедераціяВенесуэлаНиколас МадуроМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся