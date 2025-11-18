Санкции против РФ: Трамп готов подписать законопроект, но есть условие, - Reuters
Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, но при условии, что сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.
При этом чиновник добавил, что Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые будут гарантировать, что Трамп сохранит контроль над санкциями.
"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", - пояснил чиновник.
В то же время он добавил, что Белый дом продолжает вести переговоры с РФ о прекращении войны в Украине.
"Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не было в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит", - резюмировал представитель администрации.
Что предшествовало
Напомним, поздно вечером в воскресенье Трамп сказал журналистам, что его устраивает работа республиканцев над законопроектом о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией. В частности, из-за неспособности Москвы заключить мир с Украиной.
Кроме того, Трамп добавил, что законодатели могут принять его предложение и включить в санкционные меры Иран.
Как уточняет Reuters, инициаторами законопроекта выступили республиканцы сенатор Линдси Грэм и представитель США Брайан Фицпатрик. Причем меры будут касаться в том числе стран, которые являются покупателями экспортируемых энергоносителей РФ.
Агентство добавило, что комментарии Трампа могут открыть путь для продолжения законопроекта в Конгрессе США.
Что говорит Грэм о санкциях
Отметим, вчера Линдси Грэм подтвердил, что США готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Он написал в соцсетях, что его одобрил Трамп.
По словам республиканца, документ предусматривает расширение полномочий президента в вопросе вторичных санкций.
"Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина", - писал Грэм.
Он подчеркнул, что новые механизмы предоставят Трампу больше инструментов для давления на Кремль и стимулирования диктатора РФ Владимира Путина к мирным переговорам.
Причем Грэм тоже подтвердил, что новые меры коснуться не только Россию, под них также может попасть и Иран.