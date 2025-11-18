ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Санкции против РФ: Трамп готов подписать законопроект, но есть условие, - Reuters

Вторник 18 ноября 2025 03:46
UA EN RU
Санкции против РФ: Трамп готов подписать законопроект, но есть условие, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, но при условии, что сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом чиновник добавил, что Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые будут гарантировать, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", - пояснил чиновник.

В то же время он добавил, что Белый дом продолжает вести переговоры с РФ о прекращении войны в Украине.

"Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не было в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит", - резюмировал представитель администрации.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером в воскресенье Трамп сказал журналистам, что его устраивает работа республиканцев над законопроектом о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией. В частности, из-за неспособности Москвы заключить мир с Украиной.

Кроме того, Трамп добавил, что законодатели могут принять его предложение и включить в санкционные меры Иран.

Как уточняет Reuters, инициаторами законопроекта выступили республиканцы сенатор Линдси Грэм и представитель США Брайан Фицпатрик. Причем меры будут касаться в том числе стран, которые являются покупателями экспортируемых энергоносителей РФ.

Агентство добавило, что комментарии Трампа могут открыть путь для продолжения законопроекта в Конгрессе США.

Что говорит Грэм о санкциях

Отметим, вчера Линдси Грэм подтвердил, что США готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Он написал в соцсетях, что его одобрил Трамп.

По словам республиканца, документ предусматривает расширение полномочий президента в вопросе вторичных санкций.

"Законопроект позволяет президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая тем самым военную машину Путина", - писал Грэм.

Он подчеркнул, что новые механизмы предоставят Трампу больше инструментов для давления на Кремль и стимулирования диктатора РФ Владимира Путина к мирным переговорам.

Причем Грэм тоже подтвердил, что новые меры коснуться не только Россию, под них также может попасть и Иран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Санкции против России Война в Украине
Новости
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского