Санкции против РФ: Трамп готов подписать законопроект, но есть условие, - Reuters

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, но при условии, что сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом чиновник добавил, что Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые будут гарантировать, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", - пояснил чиновник.

В то же время он добавил, что Белый дом продолжает вести переговоры с РФ о прекращении войны в Украине.

"Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не было в центре новостей, потому что у нас и так много всего происходит", - резюмировал представитель администрации.