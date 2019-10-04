Пентагону доручили надати всі документи про військову допомогу Україні

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Інформацію повинні надати для перевірки та каталогізації

Пентагону наказали направити всі документи та повідомлення про військову допомогу Україні в канцелярію генерального юрисконсульта департаменту США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, Пентагон повинен надати документи "для каталогізації та перевірки". При цьому він додав, що це стандартна практика для важливих питань.

"Сьогодні головний юрисконсульт департаменту у відповідності з минулою практикою з важливих питань і для забезпечення того, щоб вся відповідна інформація департаменту була доступна з цього питання, дав вказівку, щоб офіс Міністерства оборони США надав будь-які відповідні документи і записи (про військову допомогу Україні, - ред) для каталогізації і перевірки", - заявив представник Пентагону Джонатан Хоффман

Відповідаючи на питання, чи було доручено міністерству оборони надати документи через тиск з боку Конгресу або іншого тиску, Хоффман сказав, що міністерство слідувало звичайною процедурою вирішення важливих питань.

Документи також будуть включати всі записи з питання про тимчасову відстрочку допомоги Україні, включаючи розмови з іншими відомствами.

Хоффман також зазначив, що ні один чиновник з Міністерства оборони США, включаючи міністра оборони Марка Еспера, не був присутній під час телефонної розмови 25 липня між президентом США Дональдом Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським, в якому американський лідер попросив Зеленського почати розслідування стосовно сина колишнього віце-президента Джо Байдена. Байден-старший є головним опонентом Трампа на прийдешніх президентських виборах в 2020 році.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що офіційні особи Пентагону нададуть Конгресу "будь-яку інформацію, яку вони можуть, з питання затримки військової допомоги США Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати їй допомогу.