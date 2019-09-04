ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенатори закликали Білий дім відновити військову допомогу Україні

Новини » Політика    04.09.2019 - 10:40
Сенатори закликали Білий дім відновити військову допомогу Україні
Фото: Білий будинок (nsf.gov)

Сенатори просять виділити Україні 250 млн дол

Група американських сенаторів закликала уряд США продовжити виділення військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист сенаторів.

За словами сенаторів, виділені кошти життєво необхідні Україні для зміцнення безпеки у війні з Росією.

"Фактично Україна продовжує щоденно воювати на своєму східному кордоні проти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецькій і Луганській областях, і у цій війні загинуло понад 10 000 українських солдатів і мирних жителів. Допомога в галузі безпеки вже допомогла переламати ситуацію в цьому конфлікті, і в майбутньому необхідна для захисту суверенітету цієї молодої країни", - йдеться в листі.

Також у листі наголошується, що в майбутньому Україні зможе надавати допомогу США, а не тільки отримувати її.

"Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України, а також має постійну підтримку і схвалення Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми закликаємо вас доручити Пентагону негайно відправити ці кошти", - закликали сенатори.

Лист підписали сенатори Джин Шейхин, Річард Дурбін, Річард Блюменталь, Роб Портман, Рон Джонсон. Воно надіслано на ім'я голови адміністративно-бюджетного управління США Міка Малвейні, держсекретаря Майка Помпео і глави департаменту оборони Марка Еспера.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президента США Дональд Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму виділення військової допомоги Україні.

Раніше уряд Америки прийняло рішення про виділення Україні 250 млн доларів в рамках співробітництва у сфері безпеки.

Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні "особливий статус" У США закликали ЄС більше допомагати Україні
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнавоенная помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся