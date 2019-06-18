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США виділять Україні ще 250 млн доларів військової допомоги

Новини » Економіка    18.06.2019 - 18:33
США виділять Україні ще 250 млн доларів військової допомоги
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Кошти спрямують на покупку устаткування для підтримки поточних навчальних програм

Міністерство оборони Сполучених Шатов Америки повідомило, що планує виділити 250 млн доларів у рамках співпраці у сфері безпеки для нарощування потенціалу Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Як повідомляється, співробітництво в галузі безпеки стало можливим завдяки прогресу України в ухваленні ключових оборонних реформ.

"Це підтверджує давні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Україною і загальний обсяг допомоги Україні в галузі безпеки з 2014 року становитиме 1,5 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Виділені кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для підтримки поточних навчальних програм і операцій у рамках поточних зусиль США щодо збільшення підтримки військово-морської піхоти України.

"США як і раніше прихильні надання допомоги Україні в реалізації положень закону про національну безпеку", - йдеться у заяві Пентагону.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина виділила Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро.

Крім того, підкомитет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України. У Конгресі США запропонували виділити ці кошти на допомогу Україні у сфері безпеки. Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летальної зброї.

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