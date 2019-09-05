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Зеленський обговорив з сенаторами США підтримку України у сферах безпеки та енергетики

Новини » Політика    05.09.2019 - 22:22
Зеленський обговорив з сенаторами США підтримку України у сферах безпеки та енергетики
Фото: американський сенатор з Володимиром Зеленським (president.gov.ua)

Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі. Про це повідомляє пресс-служба президента.

Повідомляється, що президент подякував американських сенаторів за їх активну позицію щодо необхідності надання подальшої допомоги безпеки, а також висловив сподівання, що обсяги цієї допомоги будуть збільшуватися.

Президент також відзначив послідовну політику санкцій США проти Росії, привертаючи увагу до російської "паспортизації" громадян України на Донбасі і необхідність відповідного реагування.

Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема, підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв шляхом налагодження їх поставок з США. Співрозмовники позитивно відзначили підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США про постачання американського скрапленого газу.

Президент подякував американській стороні за послідовну протидію проекту "Північний потік - 2".

Також сторони обговорили питання реалізації реформ в Україні. Володимир Зеленський зазначив, зокрема, намір продовжити активні реформи в секторі безпеки і оборони України за стандартами НАТО.

Нагадаємо, в неділю 1 вересня у Польщі пройшла зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та віце-президентом США Майком Пенсія. За результатами зустрічі, Пенс заявив, що відносини між Україною і США ще ніколи не були такими міцними.

Також під час зустрічі Зеленський і Пенс обговорили майбутню зустріч між президентами України і США. Зустріч між Зеленським і Трамп може відбутися у вересні, під час візиту президента України до США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня в РФ не пустили Джонсона, який у складі делегації конгресу США хотів відвідати Росію. У Департаменті МЗС РФ заявили, що Джонсон не звертався за візою, оскільки його ім'я є в російському "стоп-листі".

Джонсон був ініціатором ряду законодавчих актів, які мали на меті залучити Росію до відповідальності за агресію в Україні.

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