Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год: сколько выделят Украине

Как пишут медиа, законопроект об оборонной политике затягивался, поскольку сенаторы решали другие приоритетные задачи, включая голосование по возобновлению работы правительства.

Однако 9 сентября законопроект утвердили. Он был принят 77 голосами против 20, и считается обязательным к принятию, так как санкционирует выплаты военным и проекты военного строительства, а также разработку вооружений и геостратегическую политику.

В том числе, документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно", а также "расширения финансирования" программы до уровне 500 млн долларов.

Важно отметить, что в сентябре Палата представителей США приняла свою версию пакета, которая содержала ряд спорных моментов, поддержанных Республкианской партией. Как пишет CNN, версия Сената содержит "меньше политических проблем".

Теперь, когда Сенат принял свой пакет, Палата представителей и Сенат перейдут к работе согласительного комитета для урегулирования разногласий между двумя пакетами. Окончательный вариант должен быть принят обеими палатами до конца 2025 года.