ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия в Украину, - The Telegraph

США, Пятница 03 октября 2025 09:09
UA EN RU
Шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия в Украину, - The Telegraph Фото: поставки американского оружия могут задержаться из-за шатдауна (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Украинско-американские переговоры о поставках оружия могут быть заморожены из-за шатдауна правительства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Украинско-американские переговоры

По данным издания, переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как сотни тысяч федеральных чиновников отправились в вынужденный отпуск. Из-за этого, пишет Telegraph, переговоры по поставкам оружия для Украины сейчас под риском.

Кроме того, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в Белый дом по другим вопросам, сейчас "пересматривают свои планы".

Это, в частности, касается делегации, которая вела переговоры с Вашингтоном по большой "дроновой сделке", по которой Украина планирует продавать США собственные беспилотники.

Шатдаун в США

Напомним, 1 октября, федеральное правительство США частично приостановило свою работу. В стране произошел шатдаун из-за того, что республиканцы и демократы не достигли договоренности по бюджетным расходам. По оценкам экономических советников президента США Дональда Трампа, страна может еженедельно терять 15 млрд долларов.

Кроме того, администрация Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шатдаун в США: чего хочет Трамп и какие последствия для Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным