Шатдаун в США может привести к задержке поставок оружия в Украину, - The Telegraph
Украинско-американские переговоры о поставках оружия могут быть заморожены из-за шатдауна правительства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Украинско-американские переговоры
По данным издания, переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как сотни тысяч федеральных чиновников отправились в вынужденный отпуск. Из-за этого, пишет Telegraph, переговоры по поставкам оружия для Украины сейчас под риском.
Кроме того, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в Белый дом по другим вопросам, сейчас "пересматривают свои планы".
Это, в частности, касается делегации, которая вела переговоры с Вашингтоном по большой "дроновой сделке", по которой Украина планирует продавать США собственные беспилотники.
Шатдаун в США
Напомним, 1 октября, федеральное правительство США частично приостановило свою работу. В стране произошел шатдаун из-за того, что республиканцы и демократы не достигли договоренности по бюджетным расходам. По оценкам экономических советников президента США Дональда Трампа, страна может еженедельно терять 15 млрд долларов.
Кроме того, администрация Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США.
Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шатдаун в США: чего хочет Трамп и какие последствия для Украины".