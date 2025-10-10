Сенат США затвердив військові витрати на 2026 рік: скільки виділять Україні

Як пишуть медіа, законопроєкт про оборонну політику затягувався, оскільки сенатори вирішували інші пріоритетні завдання, включно з голосуванням щодо відновлення роботи уряду.

Однак 9 вересня законопроєкт затвердили. Його ухвалили 77 голосами проти 20, і він вважається обов'язковим до ухвалення, оскільки санкціонує виплати військовим і проєкти військового будівництва, а також розробку озброєнь і геостратегічну політику.

Зокрема, документ передбачає "продовження терміну дії Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року включно", а також "розширення фінансування" програми до рівня 500 млн доларів.

Важливо зазначити, що у вересні Палата представників США ухвалила свою версію пакета, яка містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Як пише CNN, версія Сенату містить "менше політичних проблем".

Тепер, коли Сенат ухвалив свій пакет, Палата представників і Сенат перейдуть до роботи погоджувального комітету для врегулювання розбіжностей між двома пакетами. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.