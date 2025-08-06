США одобрили Украине помощь на 203,5 млн долларов: на что она пойдет
Соединенные Штаты одобрили новую военную помощь Украине на 203,5 млн долларов. Она пойдет на ремонт определенной техники и транспортировку оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агенство, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму 203,5 млн долларов.
В Пентагоне уточнили, что основным подрядчиком по поставкам оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems.
В свою очередь подрядчик по транспортировке и консолидации грузов будет определен из числа одобренных поставщиков.
Новый механизм помощи Украине
Напомним, вчера министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
"Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул он.
По словам Шмыгаль, инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
Данный механизм позволит странам-членам Альянса и партнерам получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
К слову, вчера же в правительстве Норвегии заявили, что их страна, а также Швеция и Дания выделят 500 млн долларов, чтобы закупить оборонное оборудование США для Украины.