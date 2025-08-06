США одобрили Украине помощь на 203,5 млн долларов: на что она пойдет

Соединенные Штаты одобрили новую военную помощь Украине на 203,5 млн долларов. Она пойдет на ремонт определенной техники и транспортировку оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агенство, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777, а также услуг по транспортировке и консолидации на общую сумму 203,5 млн долларов.

В Пентагоне уточнили, что основным подрядчиком по поставкам оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems.

В свою очередь подрядчик по транспортировке и консолидации грузов будет определен из числа одобренных поставщиков.