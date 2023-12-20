Сенат США может одобрить дополнительную помощь Украине в январе, - Кирби

По словам американского чиновника, Белый дом достиг на переговорах с представителями Республиканской партии прогресс в вопросе борьбы с миграцией на границе с Мексикой, что позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.

"Был достигнут некоторый прогресс, я не буду забегать вперед, но нам придется посмотреть развитие событий", - сказал он.

Также Кирби обратил внимание, что власти США планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце декабря, после чего у Белого дома больше не будет полномочий на пополнение запасов без принятия Конгрессом решения о выделении дополнительного финансирования.

В этом контексте он отметил важность голосования в Сенате по этому вопросу "как можно скорее".

Кирби допустил, что принятие соответствующего решения американскими законодателями "произойдет примерно в январе".

Вопрос финпомощи США для Украины

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих дискуссий и споров в Штатах был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Американский президент Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Отметим также, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что США не предадут наше государство, а финансирование помощи будет принято.

Добавим, что 20 декабря лидеры Сената США сделали заявление о помощи Украине и высказали мнение, что финансирование не смогут принять до конца 2023 года.