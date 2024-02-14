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Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово: повреждена больница, есть раненый

Селидово, Среда 14 февраля 2024 03:51
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Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово: повреждена больница, есть раненый Фото: россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово (t.me/VadimFilashkin_donoda/860)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска дважды за ночь на 14 февраля обстреляли Селидово. Поврежден корпус больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам главы Донецкой ОВА, под завалами, вероятно, находятся люди.

"Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти", - сообщил Филашкин.

На месте возник пожар. Спасатели борются с огнем и эвакуируют людей.

"Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 кв метров, эвакуируют больных из поврежденных помещений", - написал глава Донецкой ОВА.

Глава ОВА сообщил об одном раненом.

"Пока известно об одном раненом человеке, спасательные работы продолжаются", - проинформировал Вадим Филашкин.

В сети появилось фото последствий обстрела россиян.

Фото: последствия удара россиян по больнице в Селидово. (t.me/VadimFilashkin_donoda/860)

В больнице находилось около 100 пациентов. В данный момент их перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.

Начальник Донецкой ОВА показал, как выглядит больница после обстрела.

Обстрел россиянами Донецкой области

Ранее мы сообщали, что в ночь на 14 февраля россияне ударили по Селидово. Разрушен подъезд, пострадали дети.

К слову, из-за обстрела россиян была повреждена воздушная сеть. В результате была обесточена шахта.

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