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Российские войска обстреляли Селидово: ранены двое детей

Селидово, Среда 14 февраля 2024 01:55
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Российские войска обстреляли Селидово: ранены двое детей Фото: Российские войска обстреляли Селидово (t.me/VadimFilashkin_donoda/858)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне обстреляли Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля. Разрушено 12 квартир в одном подъезде, ранены двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам начальника ОВА, российские войска целились в пятиэтажку.

"Среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Филашкин.

Также по словам главы, возможно под завалами есть люди. Одного раненого удалось спасти.

"Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще 4 человека. Спасательная операция продолжается", - написал Вадим Филашкин.

Глава Донецкой ОВА выложил фото последствий удара россиян.

Фото: последствия удара россиян по Селидово (t.me/VadimFilashkin_donoda/858)

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