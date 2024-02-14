Российские войска обстреляли Селидово: ранены двое детей

Россияне обстреляли Селидово Донецкой области в ночь на 14 февраля. Разрушено 12 квартир в одном подъезде, ранены двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По словам начальника ОВА, российские войска целились в пятиэтажку.

"Среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Филашкин.

Также по словам главы, возможно под завалами есть люди. Одного раненого удалось спасти.

"Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще 4 человека. Спасательная операция продолжается", - написал Вадим Филашкин.

Глава Донецкой ОВА выложил фото последствий удара россиян.