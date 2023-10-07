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Израиль прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа

Тель-Авив, Суббота 07 октября 2023 20:04
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Израиль прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа Фото: министр энергетики Израиля Исраэль Кац (facebook.com/katzisraellikud)
Автор: Данила Крамаренко

Израильская сторона на фоне нападения террористов ХАМАС прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа. При том, что на него приходится более половины поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра энергетики Исраэля Каца.

"Я подписал приказ, предписывающий электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было, не будет", - отметил он.

Отметим, сектор Газа получает электроэнергию из 3 источников: 63% из Израиля, 14% из Египта и 23% - свое производство. Несмотря на то, что в последнее время электроэнергия из Израиля подавалась без перебоев, отключения света там привычное явление. Дело в том, что регион испытывает дефицит в размере 140 МВт, и предложение не покрывает спрос.

Напомним, по состоянию на вечер 7 октяюря израильские войска вернулись в южные приграничные города, которые захватывали террористы ХАМАС.

В результате утренних и дневных атак погибли десятки и пострадали сотни израильтян. Армия обороны нанесла ответные удары по объектам в Секторе Газа.

Подробнее - в онлайне РБК-Украина.

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Израиль Сектор Газа
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