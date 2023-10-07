Израиль прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа

Израильская сторона на фоне нападения террористов ХАМАС прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа. При том, что на него приходится более половины поставок.

"Я подписал приказ, предписывающий электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было, не будет", - отметил он.

Отметим, сектор Газа получает электроэнергию из 3 источников: 63% из Израиля, 14% из Египта и 23% - свое производство. Несмотря на то, что в последнее время электроэнергия из Израиля подавалась без перебоев, отключения света там привычное явление. Дело в том, что регион испытывает дефицит в размере 140 МВт, и предложение не покрывает спрос.