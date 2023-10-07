Президент Израиля назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что у террористов ХАМАС, которые атаковали его страну, есть покровители в Иране. И призывает международное сообщество выразить протест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

По его словам, сегодня все увидели истинное лицо ХАМАС - террористической армии, целью которой является убийство невинных мужчин, женщин и детей.

"При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное гнусное нападение на еврейское государство в еврейский святой день. Невинные мирные жители были убиты и ранены, и многие из них до сих пор подвергаются нападениям. Государство Израиль примет все необходимые меры для устранения этой явной и непосредственной опасности для наших граждан. Израиль преодолеет все трудности", - отметил он.

Он также обратился с призывом к ООН осудить ХАМАС, его союзников и сторонников в Иране.

"Настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед лицом отвратительного врага", - добавил Герцог.