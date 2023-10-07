ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Израиля назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Тель-Авив, Суббота 07 октября 2023 16:56
UA EN RU
Президент Израиля назвал Иран причастным к атаке ХАМАС Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (twitter.com/Isaac_Herzog)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что у террористов ХАМАС, которые атаковали его страну, есть покровители в Иране. И призывает международное сообщество выразить протест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, сегодня все увидели истинное лицо ХАМАС - террористической армии, целью которой является убийство невинных мужчин, женщин и детей.

"При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное гнусное нападение на еврейское государство в еврейский святой день. Невинные мирные жители были убиты и ранены, и многие из них до сих пор подвергаются нападениям. Государство Израиль примет все необходимые меры для устранения этой явной и непосредственной опасности для наших граждан. Израиль преодолеет все трудности", - отметил он.

Он также обратился с призывом к ООН осудить ХАМАС, его союзников и сторонников в Иране.

"Настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед лицом отвратительного врага", - добавил Герцог.

Напомним, ранее советник верховного лидера Ирана Али Хосейни Хаменеи поздравил палестинских террористов с началом крупнейшего за последние годы нападения на Израиль. И пообещал поддержку Ирана в войне ХАМАС против Израиля.

Большинство региональных игроков осудили ХАМАС, однако Катар возложил ответственность за эскалацию Израиль, поскольку тот якобы "нарушал права палестинцев".

Подробнее о сегодняшней атаке читайте в онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Иран
NEWS
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины