Президент Израиля назвал Иран причастным к атаке ХАМАС
Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что у террористов ХАМАС, которые атаковали его страну, есть покровители в Иране. И призывает международное сообщество выразить протест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
По его словам, сегодня все увидели истинное лицо ХАМАС - террористической армии, целью которой является убийство невинных мужчин, женщин и детей.
"При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное гнусное нападение на еврейское государство в еврейский святой день. Невинные мирные жители были убиты и ранены, и многие из них до сих пор подвергаются нападениям. Государство Израиль примет все необходимые меры для устранения этой явной и непосредственной опасности для наших граждан. Израиль преодолеет все трудности", - отметил он.
Он также обратился с призывом к ООН осудить ХАМАС, его союзников и сторонников в Иране.
"Настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед лицом отвратительного врага", - добавил Герцог.
Напомним, ранее советник верховного лидера Ирана Али Хосейни Хаменеи поздравил палестинских террористов с началом крупнейшего за последние годы нападения на Израиль. И пообещал поддержку Ирана в войне ХАМАС против Израиля.
Большинство региональных игроков осудили ХАМАС, однако Катар возложил ответственность за эскалацию Израиль, поскольку тот якобы "нарушал права палестинцев".
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