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В Израиле могла погибнуть украинка, еще двоих граждан ищут, - Зеленский

Израиль, Суббота 07 октября 2023 21:19
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В Израиле могла погибнуть украинка, еще двоих граждан ищут, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины. В настоящее время эта информация проверяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", - рассказал глава государства.

Зеленский также призвал украинцев, которые находятся в Израиле, быть максимально внимательны и при любой необходимости обращаться в посольство любым доступным способом.

"Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило", - подчеркнул он.

Зеленский также прокомментировал и сами события в Израиле, отметив, что мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки.

"Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам", - добавил президент.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

Сегодня утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. По последним данным, в результате атаки террористов погибли более 100 жителей Израиля и более 900 получили ранения.

По состоянию на сейчас Армия обороны Израиля зашла во все города на границе с Сектором Газа, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС, и проводит зачистку. Завершить зачистку территории Израиля от боевиков планируется к концу субботы.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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