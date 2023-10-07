Нетаньяху о ситуации в Израиле в беседе с Байденом: потребуется мощная кампания

Президент США Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху на фоне нападений ХАМАС. И пообещал ему поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что Байден в телефонном разговоре заявил, что США поддерживают Израиль и его право на самооборону.

Нетаньяху поблагодарил Байдена и сказал ему, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".