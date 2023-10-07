Нетаньяху о ситуации в Израиле в беседе с Байденом: потребуется мощная кампания
Президент США Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху на фоне нападений ХАМАС. И пообещал ему поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Сообщается, что Байден в телефонном разговоре заявил, что США поддерживают Израиль и его право на самооборону.
Нетаньяху поблагодарил Байдена и сказал ему, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".
Напомним, в результате сегодняшних атак террористов ХАМАС в Израиле погибли больше 100 человек, сотни получили ранения. Палестинская сторона заявляет тоже о более сотни погибших в результате ответных ударов Израиля.
Согласно планам силовиков, Армия обороны Израиля должна зачистить районы, куда проникли террористы, до конца дня.
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