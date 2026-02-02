Секретные файлы Эпштейна: NYT раскрыло новые детали о роли Трампа в скандальном деле

Издание, изучившее обнародованные документы, пишет, что они содержат много упоминаний о Трампе, который до начала 2000-х был близким другом Эпштейна.

Президент США отрицает любые правонарушения, связанные с Эпштейном. При этом и заместитель генпрокурора страны Тодд Бланш отмечает, что в файлах не содержится повода для расследования в отношении Трампа.

Упоминания о Трампе в тысячах документов

NYT нашло в новый "файлах Эпштейна" более чем 5300 файлов, в которых более 38 000 раз упоминается о Трампе, а также его жене Мелании и клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Отмечается, что многие обнародованные документы являются новостями и общедоступными материалами из электронной почты Эпштейна. Они также свидетельствуют, что тот долго следил за жизнью Трампа после его политического взлета и искал способы использовать это в своих целях.

Кроме того, в файлах присутствуют заметки и стенограммы интервью следователей с жертвами Эпштейна. Некоторые из потерпевших вспоминают взаимодействие с Трампом во время встречи в Мар-а-Лаго или у Эпштейна, однако они не указывают на неправомерное поведение нынешнего президента США.