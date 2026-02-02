Секретні файли Епштейна: NYT розкрило нові деталі про роль Трампа у скандальній справі

Видання, яке вивчило оприлюднені документи, пише, що вони містять багато згадок про Трампа, який до початку 2000-х був близьким другом Епштейна.

Президент США заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном. При цьому і заступник генпрокурора країни Тодд Бланш зазначає, що у файлах не міститься приводу для розслідування стосовно Трампа.

Згадки про Трампа у тисячах документів

NYT знайшло у новий "файлах Епштейна" більш ніж 5300 файлів, в яких понад 38 000 разів згадується про Трампа, а також його дружину Меланію та клуб Мар-а-Лаго у Флориді.

Зазначається, що багато оприлюднених документів є новинами та загальнодоступними матеріалами з електронної пошти Епштейна. Вони також свідчать, що той довго стежив за життям Трампа після його політичного злету і шукав способи використати це у своїх цілях.

Крім того, у файлах присутні нотатки та стенограми інтерв'ю слідчих з жертвами Епштейна. Дехто з потерпілих згадує взаємодію з Трампом під час зустрічі в Мар-а-Лаго або в Епштейна, проте вони не вказують на неправомірну поведінку теперішнього президента США.