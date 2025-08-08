Секретное купе за 7 тысяч долларов: проводника задержали при попытке вывоза уклониста

Выезд мужчин за границу

Напомним, что во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, есть ряд включений. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Однако кое-кто из мужчин все же пытается выехать за пределы Украины в обход пунктов пропуска. В частности украинец пытаясь незаконно попасть в Молдову использовал параплан.

Незадолго до этого девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции из Telegram-канала.

Более того, в этом году на Львовщине пограничники уже в третий раз задержали одного и того же мужчину, который пытался незаконно выехать за пределы страны.