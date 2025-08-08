UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Секретне купе за 7 тисяч доларів: провідника затримали при спробі вивезення ухилянта

Фото: прикордонники зірвали спробу незаконного вивезення ухилянта (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Оперативники викрили провідника пасажирського поїзда, який намагався незаконно вивезти ухилянта за кордон, сховавши його у службовому купе. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів і навіть намагався підкупити прикордонника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Волинського загону викрили провідника пасажирського потяга, який намагався незаконно вивезти порушника за кордон.

Свої "послуги" провідник оцінював у 7 тисяч доларів, а схема передбачала переховування "клієнта" у службовому купе.

 

Крім того, залізничник намагався залучити до протиправної діяльності прикордонника, пропонуючи йому 5 тисяч доларів.

Міжвідомча група затримала переправника та "пасажира" під час оформлення потягу. Обом оголошено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. Також суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, є низка включень. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Проте дехто з чоловіків все ж намагається виїхати за межі України в обхід пунктів пропуску. Зокрема українець намагаючись незаконно потрапити до Молдови використав параплан.

Незадовго до цього дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

Вони три доби пішки добиралися до пункту переправлення, орієнтуючись на інструкції з Telegram-каналу.

Ба більше, цьогоріч на Львівщині прикордонники вже втретє затримали одного й того ж чоловіка, який намагався незаконно виїхати за межі країни.

