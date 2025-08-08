Секретне купе за 7 тисяч доларів: провідника затримали при спробі вивезення ухилянта

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, є низка включень. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Проте дехто з чоловіків все ж намагається виїхати за межі України в обхід пунктів пропуску. Зокрема українець намагаючись незаконно потрапити до Молдови використав параплан.

Незадовго до цього дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

Вони три доби пішки добиралися до пункту переправлення, орієнтуючись на інструкції з Telegram-каналу.

Ба більше, цьогоріч на Львівщині прикордонники вже втретє затримали одного й того ж чоловіка, який намагався незаконно виїхати за межі країни.