Секретне купе за 7 тисяч доларів: провідника затримали при спробі вивезення ухилянта

Оперативники викрили провідника пасажирського поїзда, який намагався незаконно вивезти ухилянта за кордон, сховавши його у службовому купе. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів і навіть намагався підкупити прикордонника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Волинського загону викрили провідника пасажирського потяга, який намагався незаконно вивезти порушника за кордон.
Свої "послуги" провідник оцінював у 7 тисяч доларів, а схема передбачала переховування "клієнта" у службовому купе.
Крім того, залізничник намагався залучити до протиправної діяльності прикордонника, пропонуючи йому 5 тисяч доларів.
Міжвідомча група затримала переправника та "пасажира" під час оформлення потягу. Обом оголошено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. Також суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб.
Нагадаємо, що під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, є низка включень. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Проте дехто з чоловіків все ж намагається виїхати за межі України в обхід пунктів пропуску. Зокрема українець намагаючись незаконно потрапити до Молдови використав параплан.
Незадовго до цього дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою.
Вони три доби пішки добиралися до пункту переправлення, орієнтуючись на інструкції з Telegram-каналу.
Ба більше, цьогоріч на Львівщині прикордонники вже втретє затримали одного й того ж чоловіка, який намагався незаконно виїхати за межі країни.