Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами его страны.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Совета безопасности ООН.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", - заявил он.

Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран выступили с заявлением, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", - добавил он.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Но речь шла о тактической и якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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