Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый день

Осень 2025 года приносит новые модные сочетания, в которых классика сочетается со смелыми трендами. Джинсы с принтами, леопард, укороченные тренчи и прозрачные юбки - все это формирует актуальный гардероб сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Леопардовые брюки + тренч

Животный принт снова в моде - на этот раз в паре с классическим бежевым тренчем. Леопардовые брюки придают образу характера, а нейтральный верх балансирует общий настрой.

Это идеальный вариант для желающих выделяться, но оставаться в пределах городской элегантности.

Модный образ на осень 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)

Джинсовая куртка + свитер на плечах

Деним - внесезонный тренд, а осенью 2025 года он снова возвращается в oversize-куртках. Носить их следует с мягким вязаным свитером, не надетым, а накинутым на плечи - для образа в стиле расслабленный шик.

Такой лук выглядит непринужденно, но стильно.

Вариант с джинсовой курткой (фото: instagram.com/taniasarin)

Узкие джинсы + яркие балетки

Узкие джинсы возвращаются - и их сочетание с балетками в насыщенных цветах создает идеальный smart casual. Такой образ выглядит сдержанно, но с характером.

Добавьте базовый верх и трендовую сумку, и можно оправляться по делам.

Джинсы с балетками на осень 2025 (фото: instagram.com/emilisindlev)

Укороченный тренч + расклешенные брюки

Этот силуэт - про баланс пропорций. Короткий тренч визуально удлиняет ноги, а брюки клеш придают движения и легкости. Такой образ легко адаптируется как для офиса, так и для встреч с друзьями после работы.

Тренч на осень 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Кожаная куртка + прозрачная юбка

Смелый, немного бунтарский вариант - сочетание грубого и нежного. Прозрачная юбка придает женственности, а кожаная куртка уравновешивает ее дерзким акцентом.

Дополните образ ботильонами и лаконичным топом - и получится лук, который точно не останется без внимания.

Смелый вариант на осень (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Пальто + джинсы с принтом

Комбинация пальто + джинсы с принтом - один из самых стильных и смелых вариантов на осень 2025. Этот образ отлично балансирует между классикой и трендом, позволяя выглядеть модно, не теряя практичности.

В моде остаются прямые и слегка oversize силуэты пальт. Актуальны также пальто-халаты, двубортные модели, с поясом.

Принты джинсов: абстракция, цветочные мотивы, граффити, надписи, анималистика. Особенно в моде - вышивка, аэрография, пэчворк и логотипы.

Джинсы с рисунком в трендах на осень (фото: instagram.com/devapollon)