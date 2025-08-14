ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый день

Четверг 14 августа 2025 07:15
UA EN RU
Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый день Как выглядеть стильно осенью 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осень 2025 года приносит новые модные сочетания, в которых классика сочетается со смелыми трендами. Джинсы с принтами, леопард, укороченные тренчи и прозрачные юбки - все это формирует актуальный гардероб сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Леопардовые брюки + тренч

Животный принт снова в моде - на этот раз в паре с классическим бежевым тренчем. Леопардовые брюки придают образу характера, а нейтральный верх балансирует общий настрой.

Это идеальный вариант для желающих выделяться, но оставаться в пределах городской элегантности.

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый деньМодный образ на осень 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)

Джинсовая куртка + свитер на плечах

Деним - внесезонный тренд, а осенью 2025 года он снова возвращается в oversize-куртках. Носить их следует с мягким вязаным свитером, не надетым, а накинутым на плечи - для образа в стиле расслабленный шик.

Такой лук выглядит непринужденно, но стильно.

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый деньВариант с джинсовой курткой (фото: instagram.com/taniasarin)

Узкие джинсы + яркие балетки

Узкие джинсы возвращаются - и их сочетание с балетками в насыщенных цветах создает идеальный smart casual. Такой образ выглядит сдержанно, но с характером.

Добавьте базовый верх и трендовую сумку, и можно оправляться по делам.

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый деньДжинсы с балетками на осень 2025 (фото: instagram.com/emilisindlev)

Укороченный тренч + расклешенные брюки

Этот силуэт - про баланс пропорций. Короткий тренч визуально удлиняет ноги, а брюки клеш придают движения и легкости. Такой образ легко адаптируется как для офиса, так и для встреч с друзьями после работы.

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый деньТренч на осень 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Кожаная куртка + прозрачная юбка

Смелый, немного бунтарский вариант - сочетание грубого и нежного. Прозрачная юбка придает женственности, а кожаная куртка уравновешивает ее дерзким акцентом.

Дополните образ ботильонами и лаконичным топом - и получится лук, который точно не останется без внимания.

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый деньСмелый вариант на осень (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Пальто + джинсы с принтом

Комбинация пальто + джинсы с принтом - один из самых стильных и смелых вариантов на осень 2025. Этот образ отлично балансирует между классикой и трендом, позволяя выглядеть модно, не теряя практичности.

В моде остаются прямые и слегка oversize силуэты пальт. Актуальны также пальто-халаты, двубортные модели, с поясом.

Принты джинсов: абстракция, цветочные мотивы, граффити, надписи, анималистика. Особенно в моде - вышивка, аэрография, пэчворк и логотипы.

Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый деньДжинсы с рисунком в трендах на осень (фото: instagram.com/devapollon)

Вас также может заинтересовать

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: JILL WALLACE, Tania Sarin, Emili Sindlev, Anouk Yve, Lucy Williams, Devin Apollon.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия