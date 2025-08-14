Как одеваться осенью 2025, чтобы быть в тренде: 6 стильных образов на каждый день
Осень 2025 года приносит новые модные сочетания, в которых классика сочетается со смелыми трендами. Джинсы с принтами, леопард, укороченные тренчи и прозрачные юбки - все это формирует актуальный гардероб сезона.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Леопардовые брюки + тренч
Животный принт снова в моде - на этот раз в паре с классическим бежевым тренчем. Леопардовые брюки придают образу характера, а нейтральный верх балансирует общий настрой.
Это идеальный вариант для желающих выделяться, но оставаться в пределах городской элегантности.
Модный образ на осень 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)
Джинсовая куртка + свитер на плечах
Деним - внесезонный тренд, а осенью 2025 года он снова возвращается в oversize-куртках. Носить их следует с мягким вязаным свитером, не надетым, а накинутым на плечи - для образа в стиле расслабленный шик.
Такой лук выглядит непринужденно, но стильно.
Вариант с джинсовой курткой (фото: instagram.com/taniasarin)
Узкие джинсы + яркие балетки
Узкие джинсы возвращаются - и их сочетание с балетками в насыщенных цветах создает идеальный smart casual. Такой образ выглядит сдержанно, но с характером.
Добавьте базовый верх и трендовую сумку, и можно оправляться по делам.
Джинсы с балетками на осень 2025 (фото: instagram.com/emilisindlev)
Укороченный тренч + расклешенные брюки
Этот силуэт - про баланс пропорций. Короткий тренч визуально удлиняет ноги, а брюки клеш придают движения и легкости. Такой образ легко адаптируется как для офиса, так и для встреч с друзьями после работы.
Тренч на осень 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Кожаная куртка + прозрачная юбка
Смелый, немного бунтарский вариант - сочетание грубого и нежного. Прозрачная юбка придает женственности, а кожаная куртка уравновешивает ее дерзким акцентом.
Дополните образ ботильонами и лаконичным топом - и получится лук, который точно не останется без внимания.
Смелый вариант на осень (фото: instagram.com/lucywilliams02)
Пальто + джинсы с принтом
Комбинация пальто + джинсы с принтом - один из самых стильных и смелых вариантов на осень 2025. Этот образ отлично балансирует между классикой и трендом, позволяя выглядеть модно, не теряя практичности.
В моде остаются прямые и слегка oversize силуэты пальт. Актуальны также пальто-халаты, двубортные модели, с поясом.
Принты джинсов: абстракция, цветочные мотивы, граффити, надписи, анималистика. Особенно в моде - вышивка, аэрография, пэчворк и логотипы.
Джинсы с рисунком в трендах на осень (фото: instagram.com/devapollon)
Вас также может заинтересовать
- Топ-6 вещей, без которых не обойтись осенью 2025 года
- Андре Тан рассказал, что надеть на свидание или вечеринку
- Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками.
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: JILL WALLACE, Tania Sarin, Emili Sindlev, Anouk Yve, Lucy Williams, Devin Apollon.