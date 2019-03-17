Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту "Укроборонпрому"

За словами Пацкана, "всі зацікавлені в об'єктивності" аудиту

Счетная палата рассмотрит возможность проведения аудита "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Счетной палаты Валерия Пацкана в интервью DT.UA.

Он рассказал, что в этом году было проанализировано эффективность управления государственным имуществом, закрепленным за государственными оборонными предприятиями, и частично даны соответствующие рекомендации.

"Также Счетная палата рассмотрит возможность проведения аудита отдельных направлений деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности Укроборонпрома. Что касается анонсированного аудита с привлечением "большой четверки", - все заинтересованы в объективности, и поэтому все варианты получения правдивой и непредвзятой оценки допустимы”, - сказал Пацкан.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится об аудите "Укроборонпрома".

Ранее Порошенко заявлял, что аудит "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года.

Накануне посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит "Укроборонпрома".