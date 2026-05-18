Главная » Новости » Происшествия

Били за отказ от флюорографии: на Прикарпатье работников ТЦК будут судить за пытки

19:25 18.05.2026 Пн
2 мин
Один из пострадавших от действий военкомов перенес сложную операцию
aimg Валерий Ульяненко
Били за отказ от флюорографии: на Прикарпатье работников ТЦК будут судить за пытки Иллюстративное фото: злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы (Getty Images)
Руководителя районного ТЦК на Ивано-Франковщине и трех его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных мужчин. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Во время досудебного расследования следователи установили два факта пыток мобилизованных. В одном из эпизодов работники ТЦК применили силу к мужчине, который отказался проходить флюорографию. Пострадавшего вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке.

Далее еще один военнослужащий несколько раз ударил его в область печени, пытаясь запугать. Мужчину привезли в помещение ТЦК, где продолжили избивать, в результате чего у него диагностировали перелом ребра и другие телесные повреждения.

В другом эпизоде трое фигурантов силой удерживали мужчину, пока руководитель ТЦК наносил ему удары. Те, кто держал потерпевшего, также били его руками и ногами, после чего сняли с него одежду и оставили лежать на бетонном полу.

Фото: задержание руководителя ТЦК (dbr.gov.ua)

Далее мужчину силой завели в кабинет рентгенографии, дважды брызнув в лицо из слезоточивого баллончика. Из-за полученных тяжелых травм пострадавший перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Жалобы граждан и нардепов

ГБР начало расследование после жалоб граждан и народных депутатов об избиении, пытках и вымогательстве денег в одном из прикарпатских ТЦК. После официальных публикаций в медиа в правоохранительные органы начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий этой группы военнослужащих во главе с руководителем.

Действия руководителя военкомата и трех его подчиненных квалифицировали по ч. 3 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные представителем государства). Обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас суд избрал всем четырем злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно правоохранители провели масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине. В рамках следственных действий были выявлены факты незаконного обогащения и нарушения в декларациях.

Кроме того, в Одессе сотрудники СБУ задержали восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового полицейского. Злоумышленники требовали крупную сумму в валюте.

