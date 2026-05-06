СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК

09:32 06.05.2026 Ср
Чиновника ТЦК задержали на "горячем"
Елена Чупровская
СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК
Руководителя Житомирского областного ТЦК и СП задержали на взятке - он брал деньги с предпринимателя, чтобы не мобилизовать его работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Схема взяток

Чиновник наладил систему: брал деньги с владельца местной компании и в обмен обещал не мобилизовать его работников призывного возраста.

После каждой выплаты чиновник получал от бизнесмена списки персонала - людей, которых надо было "прикрыть" от проверок мобильных групп ТЦК, полиции и на блокпостах.

СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК

Задержание

Сотрудники СБУ поэтапно фиксировали преступления чиновника. Задержали его после того, как он получил очередную сумму от "заказчика".

Следователи сообщили подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас решается вопрос меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно информации со страницы Житомирского ОТЦК и СП, учреждение возглавляет полковник Алексей Трофименко.

СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦКФото: полковник Алексей Трофименко (facebook.com/zt.otck)

Его назначили начальником Житомирского областного ТЦК и СП в октябре 2025 года приказом командующего Сухопутных войск ВСУ.

До этого, с октября 2023 по сентябрь 2025 года, он возглавлял Полтавский областной ТЦК и СП. Родился в Сумах в 1974 году, окончил Сумское высшее артиллерийское училище.

Трофименко имеет боевой опыт - с 2014 до 2023 года воевал в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, в том числе и после начала полномасштабного вторжения. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, 21 апреля в Одессе СБУ задержала восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового после погони со стрельбой на улице Балковской.

По данным источников РБК-Украина, фигуранты требовали 50 тысяч долларов.

Также мы писали, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчиненного на взятке. Они требовали у предпринимателя 110 тысяч долларов за закрытие уголовного дела - через посредника-адвоката.

Служба безопасности Украины ТЦК Взятка Задержание
