СБУ задержала детектива НАБУ на блокпосту возле Сум

В воскресенье вечером, 15 марта, сотрудники СБУ задержали сотрудника НАБУ на блокпосту возле Сум, который находился в городе для проведения расследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Только что на блокпосту у въезда в г. Сумы сотрудниками СБУ, которые, вероятно, относятся к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя Председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ", - говорится в сообщении.
В Бюро утверждают, что детектив находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования.
Причиной задержки представители СБУ называют тот факт, что родители сотрудника живут на временно оккупированной территории.
Однако в НАБУ говорят, что перед назначением мужчина прошел все необходимые проверки, включая полиграф, где ему задавали вопросы о возможных связях или сотрудничестве с представителями России или коллаборационными структурами.
В Бюро отметили, что действия СБУ препятствуют их деятельности.
"Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнения служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента. Детали позже", - сказано в посте.
