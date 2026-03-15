СБУ задержала детектива НАБУ на блокпосту возле Сум

"Только что на блокпосту у въезда в г. Сумы сотрудниками СБУ, которые, вероятно, относятся к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя Председателя СБУ, был безосновательно задержан сотрудник НАБУ", - говорится в сообщении.

В Бюро утверждают, что детектив находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования.

Причиной задержки представители СБУ называют тот факт, что родители сотрудника живут на временно оккупированной территории.

Однако в НАБУ говорят, что перед назначением мужчина прошел все необходимые проверки, включая полиграф, где ему задавали вопросы о возможных связях или сотрудничестве с представителями России или коллаборационными структурами.

В Бюро отметили, что действия СБУ препятствуют их деятельности.

"Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнения служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента. Детали позже", - сказано в посте.