Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

СБУ затримала детектива НАБУ на блокпосту біля Сум

21:44 15.03.2026 Нд
2 хв
У Бюро кажуть про перешкоджання їх діяльності
aimg Едуард Ткач
Фото: причиною затримання називають факт проживання батьків в окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)

У неділю ввечері, 15 березня, співробітники СБУ затримали працівника НАБУ на блокпосту біля Сум, який перебував у місті для проведення розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного антикорупційного бюро України.

"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ", - йдеться у повідомленні.

У Бюро стверджують, що детектив перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

Причиною затримки представники СБУ називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

Проте у НАБУ кажуть, що перед призначенням чоловік пройшов усі необхідні перевірки, включаючи поліграф, де йому задавали питання щодо можливих зв'язків або співпраці з представниками Росії чи колабораційними структурами.

У Бюро наголосили, що дії СБУ перешкоджають їх діяльності.

"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту. Деталі згодом", - сказано у дописі.

Діяльність НАБУ

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року НАБУ викрило діяльність злочинного угруповання, до складу якого входили чиновники та бізнесмени.

Згідно з розслідуванням, члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатома". Пізніше ці гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі.

Одним з головних фігурантів справи є бізнесмен Тимур Міндич, який за кілька годин до обшуків втік за кордон.

До речі, нещодавно гендиректор НАБУ Семен Кривонос заявив, що екстрадиційні процедури у справі "Мідас" тривають. За його словами, зараз триває співпраця з низкою іноземних юрисдикцій для збору доказів і повернення фігурантів.

Також ми писали, що наприкінці грудня НАБУ та САП під час спецоперації під прикриттям викрили групу народних депутатів, які продавали голоси у Верховній Раді. До групи входили нардепи від "Слуги народу".

