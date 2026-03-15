СБУ затримала детектива НАБУ на блокпосту біля Сум

У неділю ввечері, 15 березня, співробітники СБУ затримали працівника НАБУ на блокпосту біля Сум, який перебував у місті для проведення розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного антикорупційного бюро України.
"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ", - йдеться у повідомленні.
У Бюро стверджують, що детектив перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.
Причиною затримки представники СБУ називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.
Проте у НАБУ кажуть, що перед призначенням чоловік пройшов усі необхідні перевірки, включаючи поліграф, де йому задавали питання щодо можливих зв'язків або співпраці з представниками Росії чи колабораційними структурами.
У Бюро наголосили, що дії СБУ перешкоджають їх діяльності.
"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту. Деталі згодом", - сказано у дописі.
