СБУ затримала Мангера, а дружину Зеленського госпіталізували: новини за 16 липня

Активісту Сергію Стерненко змінили місце домашнього арешту, СБУ затримала підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера, дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували з двосторонньою пневмонією. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 16 червня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні хочуть посилити відповідальність за недотримання маскового режиму

Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. При цьому в уряді готові переглянути питання носіння масок на вулицях.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

Він також додав, що зараз важливо тримати епідемію з COVID-19 під контролем, враховуючи, що ослаблення карантину суспільство сприймає як його скасування.

Угорщина не розблокувала діалог Україна-НАТО, попри новий статус

Новий статус України в НАТО не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з альянсом.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає прес-служба альянсу.

Стерненку змінили місце домашнього арешту на Київ

Шевченківський районний суд переглянув рішення про домашній арешт активіста Сергія Стерненка. Йому змінили місце відбування домашнього арешту з Одеси на Київ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Раніше, 15 червня, Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

СБУ затримала Мангера

Служба безпеки України затримала підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Мангера затримали сьогодні вранці на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду.

Дружину Зеленського госпіталізували

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. У неї виявили двобічну пневмонію. Про це повідомили у Офісі президента.

Минулого тижня ПЛР-обстеження показало коронавірус у Зеленської.

У Раді з'явився новий нардеп

Депутат Верховної ради Денис Маслов приніс присягу народного депутата України. Маслов зайшов в Раду замість Олександра Ткаченка. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, парламентарій приніс присягу з трибуни ВР.

Помер батько Порошенка

Сьогодні помер Олексій Порошенко - батько п'ятого президента України Петра Порошенка. Політичний і громадський діяч помер у віці 84 років.

Про це повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність". Партія висловлює співчуття п'ятому президенту України, його сім'ї та близьким.

Під Луганськом поліцейський викинув з вікна дівчину: з'явилися скандальні подробиці

У Сєвєродонецьку Луганської області поліцейський побив свою дружину, а потім викинув її з балкона. Інцидент стався прямо на очах у малолітньої дитини. Жінку забрали в лікарню з численними травмами.

Постраждалу 27-річну жінку звуть Дар'я. Вона зараз знаходиться в лікарні у важкому стані. Трагедія розігралася на очах її однорічної дочки. П'яний батько спочатку до напівсмерті побив її мати, а потім викинув жінку з балкона на 4 поверсі.