Дружину Зеленського госпіталізували

У Олени Зеленської виявили двобічну пневмонію
Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Наразі її стан стабільний.
Про це повідомили у Офісі президента.
Минулого тижня ПЛР-обстеження показало коронавірус у Зеленської.
"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
На даний момент Олена Зеленська перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.
"Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат", - зазначили в ОП.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що дружина президента Володимира Зеленського заразилася коронавірусом, на перших етапах хвороба проходила безсимптомно. Зеленський і діти показали негативний результат на COVID-19.
Також повідомлялося, що тестування на коронавірус пройшли члени Офісу президента і Кабінету міністрів.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Роман Калиниченко