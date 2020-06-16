ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні хочуть посилити відповідальність за недотримання маскового режиму

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 13:32
В Україні хочуть посилити відповідальність за недотримання маскового режиму
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Також уряд готовий переглянути носіння масок на вулицях

Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. При цьому в уряді готові переглянути питання носіння масок на вулицях.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

"Ми плануємо виносити на засідання уряду і до Верховної ради питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і на громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з товариством з метою дотримання цих соціальних заходів", - зазначив прем'єр.

Він також додав, що зараз важливо тримати епідемію з COVID-19 під контролем, враховуючи, що ослаблення карантину суспільство сприймає як його скасування.

"Людям треба роз'яснювати ці питання. За дотримання соціальної дистанції, за дотримання масочного режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилять контроль за карантином.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення перевірок в громадських місцях на предмет дотримання правил карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинответственностьДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся