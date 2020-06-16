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Угорщина не розблокувала діалог Україна-НАТО, попри новий статус

Новини » Політика     16.06.2020 - 14:09
Угорщина не розблокувала діалог Україна-НАТО, попри новий статус
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Новий статус України в НАТО не розблокував проведення міністерських зустрічей

Новий статус України не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з альянсом.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає прес-служба альянсу.

За його словами, статус партнера з розширеними можливостями було надано, оскільки Україна виявилася дуже цінним партнером НАТО.

"Ми працюємо за різними напрямами з Україною... Що стосується міністерських зустрічей у форматі комісії Україна - НАТО, питання ще не вирішене, ми як і раніше шукаємо шляхи", - додав він, відповідаючи на питання, чи означає новий статус те, що Угорщина розблокувала співпрацю НАТО з Україною.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

Угорщина заявила, що припинить блокувати засідання ради Україна-НАТО, коли Київ вирішить питання мови та освіти щодо угорської меншини Закарпаття.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України НАТОУкраїнаУгорщина
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