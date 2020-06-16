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Стерненку змінили місце домашнього арешту на Київ

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 16:19
Стерненку змінили місце домашнього арешту на Київ
Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Вчора Стерненка відправили під домашній арешт в Одесу

Шевченківський районний суд переглянув рішення про домашній арешт активіста Сергія Стерненка. Йому змінили місце відбування домашнього арешту з Одеси на Київ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення було прийнято 16 червня суддею Оленою Мелешак. Під час судового засідання сторона захисту Стеренка просила про відвід судді Мелешак, однак дане рішення було відхилено.

Відзначимо, в 2018 році на Стерненка було здійснено напад, під час якого він завдав нападнику удар ножем в серце, від чого той помер. 11 червня правоохоронці повідомили Стерненку підозру в умисному вбивстві і носінні холодної зброї.

Вчора, 15 червня, Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко заявив, що глава Шевченківського суду призначив перегляд судового рішення у його справі.

Під стінами суду, який обрав йому запобіжний захід, сталося кілька зіткнень, в результаті затримали п'ять активістів, при цьому двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мера пресечениядомашний арестСуд
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