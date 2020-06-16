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СБУ затримала Мангера

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 09:33
СБУ затримала Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Підозрюваного у вбивстві Гандзюк затримали

Служба безпеки України затримала підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Його доставляють до суду.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Мангера затримали сьогодні вранці на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду.

"На даний час правоохоронці доставляють його у м. Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора зазначили, що змінити запобіжний захід Мангеру вирішили після погроз останнього свідкам та членам їхніх сімей.

"Наразі діючий запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень", - вважають в ОГП.

Напад на активістку Катерину Гандзюк відбувся влітку 2018 року, її облили концентрованою сірчаної кислотою. Через кілька місяців вона померла. На сьогодні відбувають покарання виконавці злочину.

Владислав Мангер проходить замовником у справі про вбивство Гнадзюк.

Раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Катерина Гандзюк
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