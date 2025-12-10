ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

СБУ арестовала в Одессе судно "теневого флота" РФ (фото)

Среда 10 декабря 2025 11:25
UA EN RU
СБУ арестовала в Одессе судно "теневого флота" РФ (фото) Фото: СБУ арестовала в Одессе судно "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в "теневой флот" России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По материалам дела, владелец этого корабля находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.

Что известно об арестованном судне

Сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный РФ сухогруз в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Установлено, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ.

В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в северную Африку.

Во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - все граждане нескольких стран Ближнего Востока.

СБУ арестовала в Одессе судно &quot;теневого флота&quot; РФ (фото)

Что показал обыск судна

Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.

По материалам Службы безопасности на судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

СБУ арестовала в Одессе судно &quot;теневого флота&quot; РФ (фото)

Напомним, ранее Россия создала "теневой флот" для экспорта нефти, газа и ряда других товаров в обход международных санкций. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров.

С начала этого года аналитики насчитали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Это значение на 45% превышает прошлогоднее.

В основном это старые танкеры, которые выплавали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.

В частности, считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Одесса Российская Федерация
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте