СБУ установила ответственных в "Укроборонпроме" за взрыв в Вишневом, - Зеленский

Кто ответит за трагедию

Глава государства подчеркнул, что правоохранители уже выяснили, кто именно из руководства оборонного концерна согласовал хранение вооружения в незащищенном месте.

"Известно, кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил размещение оружия там. Каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Проверки оборонных предприятий

Президент также поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам провести масштабную ревизию аналогичных объектов по всей стране во избежание подобных инцидентов в будущем.

"СБУ совместно с другими стражами порядка должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятий на своем уровне должен гарантировать, чтобы не было повторения таких трагедий", - заявил президент.