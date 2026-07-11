СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський

Хто відповість за трагедію

Глава держави наголосив, що правоохоронці вже з'ясували, хто саме з керівництва оборонного концерну погодив зберігання озброєння у незахищеному місці.

"Відомо, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив розміщення зброї там. Кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перевірки оборонних підприємств

Президент також доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронним органам провести масштабну ревізію аналогічних об'єктів по всій країні, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

"СБУ спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій", - заявив президент.