СБУ разоблачила международную группу, которая покупала корабли для теневого флота РФ
Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая покупала суда в Европе и переправляла их России в обход санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как работала схема
Группировка действовала по такой схеме: участники - граждане Украины и иностранцы - подбирали нужные суда в европейских странах, занимались их юридическим оформлением и набирали экипаж.
Далее корабли выходили в открытое море и выключали навигационное оборудование. В определенной точке в нейтральных водах их тайно передавали российской стороне.
Зачем России эти суда
Россия использовала полученные корабли для нужд нефтяной отрасли - в рамках так называемого "теневого флота".
СБУ зафиксировала, что среди переданных судов - буксиры. Их привлекают для сопровождения крупнотоннажных нефтяных танкеров при заходе в порт.
Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки, который находился в Украине. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами.
Ему сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. Наказание - до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Расследование в отношении других фигурантов схемы, в том числе граждан третьих стран, продолжается.
Ранее мы писали, что несмотря на угрозы британского премьера Кира Стармера перехватывать подсанкционные суда,184 корабля РФ совершили 238 рейсов через британские воды - ни одного задержания так и не произошло.
Многие страны ввели жесткие санкции против теневого флота РФ, задерживающего корабли.
В то же время Эстония официально отказалась от силовых задержаний в Балтийском море, объясняя это критически высоким риском военного столкновения с Россией.