Несмотря на угрозы 200 подсанкционных судов РФ прошли сквозь воды Британии

Теневой флот России продолжает активно использовать британские морские пути для экспорта нефти. Несмотря на официальные угрозы Лондона перехватывать такие суда, ни одно из них не было задержано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты расследования аналитиков BBC Verify .

СМИ напоминает, еще в марте премьер Кир Стармер пообещал, что британские вооруженные силы "теперь могут выходить на борт санкционированных судов, которые проходят через наши воды". Это должно было стать сигналом для Кремля.

Однако анализ MarineTraffic показал совсем другую картину. Журналисты зафиксировали 184 судна, которые находятся под санкциями Великобритании, но совершили 238 рейсов через британские воды. Правительство не предоставило никаких доказательств того, что хотя бы один корабль был перехвачен.

Министерство обороны Британии отчитывается о "сдерживании" флота РФ, хотя никаких деталей ведомство не раскрывает. Бывший командующий Королевского флота Том Шарп назвал такое отсутствие действий "жалким".

Где именно проходят российские танкеры

Российские суда заходят в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Великобритании. Эта территория простирается на 200 морских миль от берега. Большинство маршрутов пролегает через Ла-Манш.

Статистика рейсов выглядит так:

184 санкционированных судна зафиксировано в британских водах;

238 раз они проходили мимо берегов Королевства;

94 раза корабли пересекали непосредственно территориальные воды (зона в 12 миль от побережья).

Британия отслеживала эти корабли с 25 марта по 11 мая и все они имеют прямые связи с Россией. Структуры собственности таких судов максимально запутанные.

Большинство судов в списке - нефтяные танкеры (173 единицы). Также зафиксировано 10 танкеров для перевозки сжиженного газа и одно многоцелевое судно.

Как россиянам удается скрываться

Корабли теневого флота РФ часто выключают системы автоматической идентификации (AIS). Это позволяет скрыть истинное местонахождение. Особенно часто данные исчезают к западу от Шотландии и Ирландии.

Кроме того, Россия иногда провоцирует британцев. BBC Verify напоминает, что один из санкционированных танкеров под названием Universal проходил через Ла-Манш в сопровождении российского боевого фрегата "Адмирал Григорович", что подтверждают спутниковые снимки.

Юристы отмечают, что Лондон ограничен международным правом.

"Позиция, за очень небольшими исключениями, заключается в том, что вы не можете захватывать суда, которые плавают под флагом другой страны", - заявил юрист Джеймс М. Тернер.

Если танкер имеет право плавать под другим флагом, то Британия может сделать "очень мало". Это касается даже тех судов, которые перевозят подсанкционные товары.