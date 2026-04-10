В Эстонии объяснили, почему не хотят задерживать российские танкеры в Балтийском море

Эстония официально заявила об отказе задерживать суда российского "теневого флота" в своих водах из-за критически высокого риска прямого военного столкновения с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Командование ВМС Эстонии объяснило свое решение критически высоким риском прямого военного столкновения с РФ. Москва начала сопровождать нефтяные танкеры боевыми кораблями.

Сдержанная позиция Эстонии обусловлена инцидентом, произошедшим в мае 2025 года. Тогда эстонские силы пытались остановить танкер без флага, который нарушал санкции. Но Россия подняла в воздух истребитель, который вошел в пространство НАТО и сопроводил судно в российские территориальные воды.

"С тех пор Москва начала постоянное патрулирование двух или трех вооруженных военных судов в Финском заливе, а также развернула больше кораблей в других частях Балтийского моря, вдоль путей, которыми пользуются танкеры, перевозящие российскую нефть", - пишет издание со ссылкой на слова командующего ВМС Эстонии Иво Варка.

При этом из-за успешных атак украинских беспилотников на порты РФ графики загрузки сбились. В исключительной экономической зоне Эстонии количество ожидающих танкеров выросло втрое - до 30-40 судов.

"Риск военной эскалации просто слишком высок. Российское присутствие в Финском заливе стало гораздо более очевидным", - отметил Варк.

Великобритания, Франция и Бельгия активно задерживают старые российские танкеры в Атлантике и Северном море, где присутствие ВМФ РФ минимально. Эстония же находится "под прицелом" российских береговых сил, добавляет издание.