RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

СБУ открыла дело из-за прослушки в кабинете мэра Львова

Фото: Андрей Садовой, мэр Львова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство после того, как в кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли "жучок".

Об этом сказано в комментарии пресс-службы СБУ, предоставленном РБК-Украина.

Как отметили в СБУ, уголовное дело открыли по факту обнаружения в кабинете мэра Львова "постороннего технического средства".

По состоянию на сейчас сотрудники СБУ проводят в львовской мэрии все необходимые следственно-оперативные мероприятия. 

Устройство, которое обнаружили в кабинете, пообещали изъять и направить на проведение экспертиз. 

Досудебное расследование совершается по ч. 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств получения информации).

Прослушка в кабинете мэра

Напомним, сегодня, 17 сентября, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство.

По словам городского главы, в зарядный блок радиотелефона припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон.

Он отметил, что правоохранители выяснят, кому нужно было устанавливать прослушку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей СадовыйЛьвов