СБУ открыла дело из-за прослушки в кабинете мэра Львова

Как отметили в СБУ, уголовное дело открыли по факту обнаружения в кабинете мэра Львова "постороннего технического средства".

По состоянию на сейчас сотрудники СБУ проводят в львовской мэрии все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Устройство, которое обнаружили в кабинете, пообещали изъять и направить на проведение экспертиз.

Досудебное расследование совершается по ч. 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств получения информации).